Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille - Adèle St-Jacques : Actualités

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Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
Le Club Richelieu a offert un montant de 1000$ à l’Association de hockey mineur Lac-Mégantic. Sur la photo, on voit Yves Lambert (à droite) remettre le chèque à François Poulin, le président de l’association. (Photo Courtoisie)
Le Club Richelieu de Lac-Mégantic octroie 1000 $ à l’Association de hockey mineur Lac-Mégantic afin de contribuer à maintenir le hockey accessible aux familles de la région, tout en bonifiant les services et l’encadrement offerts aux jeunes.
« Le Club Richelieu est fier de pouvoir soutenir les jeunes sportifs de la région pour qu’ils puissent se perfectionner près de chez eux, à coûts réduits! » lance, Yves Gilbert, administrateur du Club Richelieu.
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