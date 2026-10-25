Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille - Adèle St-Jacques : Actualités

Le Club Richelieu a offert un montant de 1000$ à l’Association de hockey mineur Lac-Mégantic. Sur la photo, on voit Yves Lambert (à droite) remettre le chèque à François Poulin, le président de l’association. (Photo Courtoisie)

Le Club Richelieu de Lac-Mégantic octroie 1000 $ à l’Association de hockey mineur Lac-Mégantic afin de contribuer à maintenir le hockey accessible aux familles de la région, tout en bonifiant les services et l’encadrement offerts aux jeunes.

L’aide offerte permettra notamment d’absorber une partie des coûts liés aux activités de développement prévues par l’association, sans avoir à en transférer l’entièreté des frais aux parents.

« Le Club Richelieu est fier de pouvoir soutenir les jeunes sportifs de la région pour qu’ils puissent se perfectionner près de chez eux, à coûts réduits! » lance, Yves Gilbert, administrateur du Club Richelieu.