Volume 97 no 41 - 23 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

Les journaux
en ligne
Se connecter
S'abonner
Intro Travail

Actualités

Billet

Clin d'oeil

Culture

Entreprise Innovation

Opinion

Sports

Archives
Actualités

Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 25 octobre 2026
Ajouter au favoris
Agriculture Communauté Dossiers Économie Éducation Environnement Événements Faits divers Immobilier Justice Municipalité Politique Portrait Santé Scène judiciaire Sécurité ferroviaire Société Tourisme et loisirs Voirie Voyages
Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille - Adèle St-Jacques : Actualités

Le Club Richelieu a offert un montant de 1000$ à l’Association de hockey mineur Lac-Mégantic. Sur la photo, on voit Yves Lambert (à droite) remettre le chèque à François Poulin, le président de l’association. (Photo Courtoisie)

Le Club Richelieu de Lac-Mégantic octroie 1000 $ à l’Association de hockey mineur Lac-Mégantic afin de contribuer à maintenir le hockey accessible aux familles de la région, tout en bonifiant les services et l’encadrement offerts aux jeunes.


L’aide offerte permettra notamment d’absorber une partie des coûts liés aux activités de développement prévues par l’association, sans avoir à en transférer l’entièreté des frais aux parents.

« Le Club Richelieu est fier de pouvoir soutenir les jeunes sportifs de la région pour qu’ils puissent se perfectionner près de chez eux, à coûts réduits! » lance, Yves Gilbert, administrateur du Club Richelieu.

Cliniques Somnos
Pour réagir, Connectez vous Pour réagir, Connectez vous

À lire aussi

  • Le Sauro l’emporte sur le Dynamik
    Sports

    Le Sauro l’emporte sur le Dynamik

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
  • Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
    Sports

    Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
  • Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic
    Actualités

    Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic

    Denis Lord / 25 octobre 2026
  • Le Sauro empoche une première victoire
    Sports

    Le Sauro empoche une première victoire

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
  • Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
    Actualités

    Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
Identifiez-vous pour commenter Identifiez-vous pour commenter

0 commentaire

Les plus lus
  1. Le Sauro l’emporte sur le Dynamik
  2. Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
  3. Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic
  4. Le Sauro empoche une première victoire
  5. Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
  6. Oktoberfest, des bénéfices partagés
  7. Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire
RÉDACTRICE EN CHEF
L’Orchestre du Septième Art s’arrête à Lambton
Adèle St-Jacques Adèle St-Jacques
JOURNALISTE
Confidences chez une coiffeuse
Denis Lord Denis Lord
Opinion
Paroles aux lecteurs
Recherche d'emplois - Lac-Mégantic
  1. Directeur.trice générale
    Lac-Mégantic
  2. Journalier chauffeur et opérateur de voirie
    Nantes
  3. Intervenant(e) clinique - Aubergiste de nuit
    Stratford
  4. Plusieurs postes disponibles
    Lac-Mégantic
  5. Plusieurs postes disponibles
    Saint-Ludger
Visitez nos recettes
Brochettes de fruits, sauce à l’érable
Répertoire des entreprises
Histoire en photos
Souvenir en photos
Souvenir en photos
Retour haut de page

Copyright © 2020 L'Écho de Frontenac
5040, boul. des Vétérans
Lac-Mégantic (Qc)
G6B 2G5
819 583-1630


Conception et design : L'Écho de Frontenac
Intégration et programmation : LogiACTION