Le Sauro empoche une première victoire - Adèle St-Jacques : Sports

Jean-Sébastien Vachon s’est vu attribué la première étoile du match avec son tour du chapeau. Le quasi-jeu blanc de Wyatt Harvey et les 5 points de Jacob Turmel leur ont respectivement valu la deuxième et la troisième étoiles de la rencontre. (Photo Courtoisie - Fokus Création)

Avide de mettre la main sur sa première victoire de la saison, le ­Sauro l’a emporté 13 à 1 contre le ­Nordik ­Blades de ­Val-des-Sources, le vendredi 9 octobre dernier, au ­Centre sportif ­Mégantic.

Malgré une indiscipline occasionnant au ­Sauro un total de 44 minutes de pénalité, l’équipe méganticoise a réussi à se sortir de son début de saison non concluant en décochant 50 tirs sur ­Drew ­Morin et ­Caleb ­Guy, les gardiens de la formation adverse qui se sont divisé le temps de glace.

En contrepartie, seuls 19 tirs se sont rendus jusqu’à ­Wyatt ­Harvey, qui en était d’ailleurs à son premier match dans les buts pour le ­Sauro. N’accordant qu’un seul but, son taux d’efficacité frôle la perfection avec un pourcentage de près de 95 %.

Mentionnons également que, lors de cette joute dominée par le ­Sauro, huit joueurs de l’équipe méganticoise ont réussi à trouver le fond du filet, et deux d’entre eux ont effectué un tour du chapeau (­Jean-Sébastien ­Vachon et ­Cédrick ­Therrien). Cinq des treize buts de l’équipe gagnante ont également été marqués en désavantage numérique.

Le prochain match de l’équipe méganticoise aura lieu le 16 octobre prochain, au ­Centre récréatif ­Gérard-Couillard, où elle affrontera le ­Dynamik ­Service ­Agricole.