Le Sauro empoche une première victoire - Adèle St-Jacques : Sports

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Le Sauro empoche une première victoire
Jean-Sébastien Vachon s’est vu attribué la première étoile du match avec son tour du chapeau. Le quasi-jeu blanc de Wyatt Harvey et les 5 points de Jacob Turmel leur ont respectivement valu la deuxième et la troisième étoiles de la rencontre. (Photo Courtoisie - Fokus Création)
Avide de mettre la main sur sa première victoire de la saison, le Sauro l’a emporté 13 à 1 contre le Nordik Blades de Val-des-Sources, le vendredi 9 octobre dernier, au Centre sportif Mégantic.
En contrepartie, seuls 19 tirs se sont rendus jusqu’à Wyatt Harvey, qui en était d’ailleurs à son premier match dans les buts pour le Sauro. N’accordant qu’un seul but, son taux d’efficacité frôle la perfection avec un pourcentage de près de 95 %.
Mentionnons également que, lors de cette joute dominée par le Sauro, huit joueurs de l’équipe méganticoise ont réussi à trouver le fond du filet, et deux d’entre eux ont effectué un tour du chapeau (Jean-Sébastien Vachon et Cédrick Therrien). Cinq des treize buts de l’équipe gagnante ont également été marqués en désavantage numérique.
Le prochain match de l’équipe méganticoise aura lieu le 16 octobre prochain, au Centre récréatif Gérard-Couillard, où elle affrontera le Dynamik Service Agricole.
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