Oktoberfest, des bénéfices partagés - Denis Lord : Actualités

L’édition 2026 de l’Oktoberfest du ­Camping ­Aventure ­Mégantic a permis d’amasser 3 112 $ pour ­La ­Bouée régionale, une maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.

Les sommes recueillies permettront d’organiser des activités jeunesse pour les familles hébergées, contribuant ainsi à leur offrir des moments de plaisir, de normalité et de légèreté durant leur séjour.

« ­Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers le ­Camping ­Aventure ­Mégantic pour cette belle tradition qui se poursuit depuis maintenant six ans », a commenté la directrice générale de l’organisme, ­Julie ­Poirier.

« ­Au-delà du montant amassé, c’est toute une communauté qui se mobilise autour des familles que nous accompagnons. Cette générosité aura des retombées très concrètes auprès des enfants hébergés à ­La ­Bouée régionale », ­ajoute-t-elle.

Un geste de générosité

L’­activité-bénéfice s’est déroulée le 3 octobre dernier, réunissant 700 participants.

L’Oktoberfest proposait une programmation variée pour toute la famille : jeux gonflables et maquillage pour enfants, musique acoustique avec ­Claude ­Bilodeau, concours d’ailes de poulet piquantes, jeux de poches et feux de camp, en plus des prestations de ­Steve ­Forget et de son ami ­Steph en soirée.

Les profits générés par les ventes d’alcool de la journée ont notamment été remis à l’organisme. Le traditionnel ­moitié-moitié a connu un beau succès, selon les organisateurs, permettant d’amasser 2 014 $. Le gagnant du tirage a choisi d’ajouter 200 $ de sa part à celle de ­La ­Bouée.

« ­Chaque contribution, petite ou grande, fait une différence. Le geste posé par le gagnant du ­moitié-moitié illustre parfaitement l’esprit de solidarité qui était présent tout au long de la journée », ajoute ­Julie ­Rouillard, copropriétaire du ­Camping ­Aventure ­Mégantic.