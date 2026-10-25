Oktoberfest, des bénéfices partagés - Denis Lord : Actualités

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Oktoberfest, des bénéfices partagés
L’Oktoberfest proposait une programmation variée pour toute la famille. (Photo Courtoisie)
L’édition 2026 de l’Oktoberfest du Camping Aventure Mégantic a permis d’amasser 3 112 $ pour La Bouée régionale, une maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.
« Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers le Camping Aventure Mégantic pour cette belle tradition qui se poursuit depuis maintenant six ans », a commenté la directrice générale de l’organisme, Julie Poirier.
« Au-delà du montant amassé, c’est toute une communauté qui se mobilise autour des familles que nous accompagnons. Cette générosité aura des retombées très concrètes auprès des enfants hébergés à La Bouée régionale », ajoute-t-elle.
Un geste de générositéL’activité-bénéfice s’est déroulée le 3 octobre dernier, réunissant 700 participants.
L’Oktoberfest proposait une programmation variée pour toute la famille : jeux gonflables et maquillage pour enfants, musique acoustique avec Claude Bilodeau, concours d’ailes de poulet piquantes, jeux de poches et feux de camp, en plus des prestations de Steve Forget et de son ami Steph en soirée.
Les profits générés par les ventes d’alcool de la journée ont notamment été remis à l’organisme. Le traditionnel moitié-moitié a connu un beau succès, selon les organisateurs, permettant d’amasser 2 014 $. Le gagnant du tirage a choisi d’ajouter 200 $ de sa part à celle de La Bouée.
« Chaque contribution, petite ou grande, fait une différence. Le geste posé par le gagnant du moitié-moitié illustre parfaitement l’esprit de solidarité qui était présent tout au long de la journée », ajoute Julie Rouillard, copropriétaire du Camping Aventure Mégantic.
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