Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire - Adèle St-Jacques : Actualités

Les élèves de l’école primaire ont reçu des housses réfléchissantes pour être visible en tout temps par les usagers de la route. (Photo Courtoisie)

Quinze conducteurs ont reçu des constats d’infraction le jeudi 1er octobre dernier dans le cadre d’une opération de sécurité effectuée par la ­Sûreté du ­Québec (SQ) dans la zone scolaire de l’école primaire ­La ­Rose-des-Vents de ­Stornoway.

Aux dires de la ­SQ, ses patrouilleurs auraient émis deux contraventions pour de grands excès de vitesse dépassant les 90 km/h dans une zone scolaire de 50 km/h, puis 13 autres constats pour des conducteurs roulant à des allures de 75 km/h à 89 km/h.

Le conducteur le plus rapide aurait écopé d’une amende de 810 $, en plus de se voir attribuer dix points d’inaptitude.

Mentionnons que l’opération a débuté à 7 h 15 et a pris fin à 10 h. La route ciblée par cette intervention est connue de la ­Sûreté du ­Québec et du ministère des ­Transports et de la ­Mobilité durable pour enregistrer des vitesses bien ­au-dessus de la limite permise en période d’achalandage scolaire.

Grâce à une collaboration entre la ­SQ et la ­Société de l’assurance automobile du ­Québec (SAAQ), des housses réfléchissantes destinées à recouvrir les sacs à dos ont pu être offertes aux élèves pour augmenter leur visibilité.