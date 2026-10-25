Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire - Adèle St-Jacques : Actualités

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Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire
Les élèves de l’école primaire ont reçu des housses réfléchissantes pour être visible en tout temps par les usagers de la route. (Photo Courtoisie)
Quinze conducteurs ont reçu des constats d’infraction le jeudi 1er octobre dernier dans le cadre d’une opération de sécurité effectuée par la Sûreté du Québec (SQ) dans la zone scolaire de l’école primaire La Rose-des-Vents de Stornoway.
Le conducteur le plus rapide aurait écopé d’une amende de 810 $, en plus de se voir attribuer dix points d’inaptitude.
Mentionnons que l’opération a débuté à 7 h 15 et a pris fin à 10 h. La route ciblée par cette intervention est connue de la Sûreté du Québec et du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour enregistrer des vitesses bien au-dessus de la limite permise en période d’achalandage scolaire.
Grâce à une collaboration entre la SQ et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), des housses réfléchissantes destinées à recouvrir les sacs à dos ont pu être offertes aux élèves pour augmenter leur visibilité.
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