Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités

Actualités
Billet
Clin d'oeil
Culture
Entreprise Innovation
Opinion
Sports
Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic
Lac-Mégantic est une destination de choix pour les amoureux de voitures qui souhaitent voir du paysage. Deux randonnées de véhicules ont par exemple été organisées les samedis 3 et 10 octobre derniers : le Club Mini de la Capitale et le Club des passionnés de Camaro, Firebird & Trans Am.
« Merci, Lac-Mégantic, de nous avoir accueillis comme si nous étions chez nous! Vous nous avez offert bien plus qu’une destination : une journée remplie de découvertes, de rencontres et de souvenirs précieux », a écrit l’un des organisateurs de la randonnée sur la page Facebook de l’événement.
Mentionnons que ce groupe a été reçu par l’entreprise Tours Mégantic, qui a offert aux participants une visite guidée de la ville.
Le deuxième rassemblement était composé de 161 passionnés, faisant défiler un total de 84 voitures Camaro, Firebird et Trans Am. Les automobilistes partaient de Saint-Fortunat et passaient par Weedon et La Patrie pour se rendre à leur destination finale : Lac-Mégantic.
Une fois leur véhicule garé dans le stationnement de la polyvalente Montignac, les participants se sont rendus au RestO’D pour refaire leurs forces avant de reprendre la route.
À lire aussi
0 commentaire
Notice: Trying to get property 'first_name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 285
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 286
Notice: Trying to get property 'id_subscriber' of non-object in /home/echodef/public_html/echodefrontenac.com/app/view/page/actuality/detail.html.php on line 287
- Le Sauro l’emporte sur le Dynamik
- Catherine Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
- Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic
- Le Sauro empoche une première victoire
- Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
- Oktoberfest, des bénéfices partagés
- Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire
-
Lettre ouverte : Madame Diab, le sort d’une famille est entre vos mains
26 août 2026
-
Noces-talgie
12 août 2026
-
L’obstétrique au Granit : des promesses ne suffisent plus
24 juin 2026
{text}