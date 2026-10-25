Volume 97 no 41 - 23 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 25 octobre 2026
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Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités
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Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités (Photo Courtoisie) Des clubs automobiles font le plein de paysage à Lac-Mégantic - Adèle St-Jacques : Actualités (Photo Courtoisie)

Lac-Mégantic est une destination de choix pour les amoureux de voitures qui souhaitent voir du paysage. Deux randonnées de véhicules ont par exemple été organisées les samedis 3 et 10 octobre derniers : le Club Mini de la Capitale et le Club des passionnés de Camaro, Firebird & Trans Am.


Le groupe du 3 octobre était composé de 59 Mini Cooper transportant 106 passionnés le long d’un parcours de 366 km, s’achevant à Lac-Mégantic pour un repas au restaurant O’Shack et une halte gourmande à la Fromagerie La Chaudière.

« Merci, Lac-Mégantic, de nous avoir accueillis comme si nous étions chez nous! Vous nous avez offert bien plus qu’une destination : une journée remplie de découvertes, de rencontres et de souvenirs précieux », a écrit l’un des organisateurs de la randonnée sur la page Facebook de l’événement.

Mentionnons que ce groupe a été reçu par l’entreprise Tours Mégantic, qui a offert aux participants une visite guidée de la ville.

Le deuxième rassemblement était composé de 161 passionnés, faisant défiler un total de 84 voitures Camaro, Firebird et Trans Am. Les automobilistes partaient de Saint-Fortunat et passaient par Weedon et La Patrie pour se rendre à leur destination finale : Lac-Mégantic.

Une fois leur véhicule garé dans le stationnement de la polyvalente Montignac, les participants se sont rendus au RestO’D pour refaire leurs forces avant de reprendre la route.

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