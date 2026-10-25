Volume 97 no 41 - 23 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

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Des œufs, du bacon et beaucoup de solidarité!

Adèle St-Jacques
Adèle St-Jacques 25 octobre 2026
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Des œufs, du bacon et beaucoup de solidarité! - Adèle St-Jacques : Actualités

La générosité de la population et des partenaires a permis à la ­Sûreté du ­Québec de remettre un chèque de plus de 10 000 $ à la ­Maison ­Parallèle de la ­Fondation québécoise du cancer. (Photo ­Courtoisie)

Le ­Café ­Bistro ­La ­Brûlerie s’est rempli de clients souriants lors du 11e ­Déjeuner des policiers, tenu le 8 octobre dernier, de 7 h à 11 h.


Cette année, les 129 ­petits-déjeuners servis, cumulés aux dons des nombreux partenaires, ont permis la remise d’un chèque de 10 311 $ à la ­Maison ­Parallèle de la ­Fondation québécoise du cancer, située à ­Sherbrooke.

Depuis sa création, l’­événement-bénéfice collecte des fonds pour le même centre d’hébergement. La mission de ce dernier est d’offrir un logement à coût modique et un environnement sécuritaire aux personnes de l’extérieur de la région qui reçoivent des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, ainsi qu’à leurs proches.

Parmi les différentes ­MRC ayant accès à la ­Maison ­Parallèle, « c’est dans la ­MRC du ­Granit que l’on compte le plus d’utilisation des services », partage ­Daniel ­Campagna, ­inspecteur-chef de la ­Sûreté du ­Québec (SQ) à la retraite et ancien directeur de la ­SQ pour la région du ­Granit.

« ­Pour de nombreuses personnes, cette ressource peut vraiment faire la différence entre décider de se faire soigner ou de ne pas se faire soigner », ­explique-t-il.

« ­La cause est noble. La cause est juste. On se sent très utiles dans des journées comme ça ! » lance celui qui est désormais instructeur à l’École de police.

Campagna mentionne d’ailleurs être fier de voir que le projet entamé par ses collègues et ­lui-même perdure.

« ­Vous avez vu le nombre de sourires ici, ce matin ? C’est toujours comme ça. Les gens se parlent d’une table à l’autre. C’est devenu un happening annuel ! ­Même les policiers qui n’étaient pas là depuis le début de l’aventure sont contents de participer », ­lance-t-il avec entrain.

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