Des œufs, du bacon et beaucoup de solidarité! - Adèle St-Jacques : Actualités

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Des œufs, du bacon et beaucoup de solidarité!
La générosité de la population et des partenaires a permis à la Sûreté du Québec de remettre un chèque de plus de 10 000 $ à la Maison Parallèle de la Fondation québécoise du cancer. (Photo Courtoisie)
Le Café Bistro La Brûlerie s’est rempli de clients souriants lors du 11e Déjeuner des policiers, tenu le 8 octobre dernier, de 7 h à 11 h.
Depuis sa création, l’événement-bénéfice collecte des fonds pour le même centre d’hébergement. La mission de ce dernier est d’offrir un logement à coût modique et un environnement sécuritaire aux personnes de l’extérieur de la région qui reçoivent des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, ainsi qu’à leurs proches.
Parmi les différentes MRC ayant accès à la Maison Parallèle, « c’est dans la MRC du Granit que l’on compte le plus d’utilisation des services », partage Daniel Campagna, inspecteur-chef de la Sûreté du Québec (SQ) à la retraite et ancien directeur de la SQ pour la région du Granit.
« Pour de nombreuses personnes, cette ressource peut vraiment faire la différence entre décider de se faire soigner ou de ne pas se faire soigner », explique-t-il.
« La cause est noble. La cause est juste. On se sent très utiles dans des journées comme ça ! » lance celui qui est désormais instructeur à l’École de police.
Campagna mentionne d’ailleurs être fier de voir que le projet entamé par ses collègues et lui-même perdure.
« Vous avez vu le nombre de sourires ici, ce matin ? C’est toujours comme ça. Les gens se parlent d’une table à l’autre. C’est devenu un happening annuel ! Même les policiers qui n’étaient pas là depuis le début de l’aventure sont contents de participer », lance-t-il avec entrain.
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