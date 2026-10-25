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Des sinistrés cherchent toujours un logement

Denis Lord
Denis Lord 25 octobre 2026
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Des sinistrés cherchent toujours un logement - Denis Lord : Actualités

Plusieurs personnes et commerces ont tout perdu lors de l’incendie du 24 septembre dernier. (Photo - Denis Lord)

Cinq logis sont encore recherchés pour les personnes ayant perdu leur toit à la suite de l’incendie du 24 septembre dernier, au 4867 rue ­Laval.


En tout, ce sont dix personnes qui se cherchent un nouvel espace de vie, avec l’aide d’un comité informel composé de différents intervenants locaux, parmi lesquels le ­Service d’aide à la recherche de logement du ­Granit (SARL).

« ­Il n’y a presque pas de logements à ­Lac-Mégantic », explique ­Linda ­Thibault, du ­Service d’aide à la recherche de logement. Les loyers qui restent sont à un prix inabordable pour ces personnes. « 

Mme ­Thibault explique que plusieurs des sinistrés n’ont pas de véhicule et ne peuvent donc être relocalisés dans les municipalités environnantes.

Logés provisoirement

La situation des sinistrés est variable. Il y a des personnes seules, des couples, des familles, des travailleurs et des retraités. Certains sont des immigrants ayant perdu dans les flammes leur passeport et leur permis de travail ; ils reçoivent actuellement l’aide du député de ­Mégantic-L’­Érable-Lotbinière, ­Luc ­Berthold.

Les sinistrés bénéficient actuellement d’un hébergement temporaire pour une durée variant entre une semaine et deux mois. » ­Ils ne vont pas nécessairement se faire mettre à la porte, précise ­Mme ­Thibault, mais ils sont dans une situation précaire.« 

Le travail du comité porte lentement fruit. Le 10 octobre, un logement a été trouvé pour un couple, s’ajoutant aux deux autres trouvés précédemment.

Commerces

Sylvie ­Deveault est directrice générale de ­Destination ­Commerciale ­Lac-Mégantic, qui aide les propriétaires de commerces affectés par l’incendie à se relocaliser. »Noustv et la coiffeuse ­Nathalie ­Geoffroy cherchent des locaux temporaires dans le même secteur« , ­dit-elle.

 » ­Mme ­Geoffroy souhaite que l’édifice où elle travaillait soit reconstruit pour qu’elle puisse y retourner. Les propriétaires qui sont prêts à offrir des baux de quelques mois dans le bas de la ville peuvent contacter ­Mme ­Deveault.

Le studio de tatouage ­Add’Ink aurait trouvé un nouveau site, qui sera bientôt annoncé. Quant à ­XParacorde, le commerce avait réouvert un peu précipitamment et son propriétaire, Étienne ­Breton, l’a refermé le temps de se débarrasser définitivement de l’odeur de fumée.

Sociofinancement

En date du 13 octobre, 16 067 $ ont été amassés sur la plateforme ­Gofundme, sur un objectif de 30 000 $. Le ­Club ­Lions de ­Lac-Mégantic gère cet argent. Aucune somme n’a été dépensée à ce jour et le comité informel est toujours en train de définir les critères de son partage.

Le comité travaille avec ­Le ­Chiffonnier pour combler les besoins des sinistrés en électroménagers, en meubles et en vêtements. Aucune collecte n’est faite pour l’instant.

Des causes indéterminées

L’enquête sur les origines de l’incendie est terminée. « ­Avec l’état des lieux et les décombres, on ne pourra jamais mettre le doigt sur une cause et en être sûr à 100 % », explique le capitaine du service sécurité incendie région de ­Lac-Mégantic, ­Luc ­Bernier . « ­Toutes les avenues sont considérées ».

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