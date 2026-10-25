Des sinistrés cherchent toujours un logement - Denis Lord : Actualités

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Des sinistrés cherchent toujours un logement
Plusieurs personnes et commerces ont tout perdu lors de l’incendie du 24 septembre dernier. (Photo - Denis Lord)
Cinq logis sont encore recherchés pour les personnes ayant perdu leur toit à la suite de l’incendie du 24 septembre dernier, au 4867 rue Laval.
« Il n’y a presque pas de logements à Lac-Mégantic », explique Linda Thibault, du Service d’aide à la recherche de logement. Les loyers qui restent sont à un prix inabordable pour ces personnes. «
Mme Thibault explique que plusieurs des sinistrés n’ont pas de véhicule et ne peuvent donc être relocalisés dans les municipalités environnantes.
Logés provisoirementLa situation des sinistrés est variable. Il y a des personnes seules, des couples, des familles, des travailleurs et des retraités. Certains sont des immigrants ayant perdu dans les flammes leur passeport et leur permis de travail ; ils reçoivent actuellement l’aide du député de Mégantic-L’Érable-Lotbinière, Luc Berthold.
Les sinistrés bénéficient actuellement d’un hébergement temporaire pour une durée variant entre une semaine et deux mois. » Ils ne vont pas nécessairement se faire mettre à la porte, précise Mme Thibault, mais ils sont dans une situation précaire.«
Le travail du comité porte lentement fruit. Le 10 octobre, un logement a été trouvé pour un couple, s’ajoutant aux deux autres trouvés précédemment.
CommercesSylvie Deveault est directrice générale de Destination Commerciale Lac-Mégantic, qui aide les propriétaires de commerces affectés par l’incendie à se relocaliser. »Noustv et la coiffeuse Nathalie Geoffroy cherchent des locaux temporaires dans le même secteur« , dit-elle.
» Mme Geoffroy souhaite que l’édifice où elle travaillait soit reconstruit pour qu’elle puisse y retourner. Les propriétaires qui sont prêts à offrir des baux de quelques mois dans le bas de la ville peuvent contacter Mme Deveault.
Le studio de tatouage Add’Ink aurait trouvé un nouveau site, qui sera bientôt annoncé. Quant à XParacorde, le commerce avait réouvert un peu précipitamment et son propriétaire, Étienne Breton, l’a refermé le temps de se débarrasser définitivement de l’odeur de fumée.
SociofinancementEn date du 13 octobre, 16 067 $ ont été amassés sur la plateforme Gofundme, sur un objectif de 30 000 $. Le Club Lions de Lac-Mégantic gère cet argent. Aucune somme n’a été dépensée à ce jour et le comité informel est toujours en train de définir les critères de son partage.
Le comité travaille avec Le Chiffonnier pour combler les besoins des sinistrés en électroménagers, en meubles et en vêtements. Aucune collecte n’est faite pour l’instant.
Des causes indéterminéesL’enquête sur les origines de l’incendie est terminée. « Avec l’état des lieux et les décombres, on ne pourra jamais mettre le doigt sur une cause et en être sûr à 100 % », explique le capitaine du service sécurité incendie région de Lac-Mégantic, Luc Bernier . « Toutes les avenues sont considérées ».
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