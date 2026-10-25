Le myriophylle à épis recule dans le lac, mais gagne la rivière - Adèle St-Jacques : Actualités

Une équipe dynamique de représentants et d’employés des municipalités riveraines, de membres de l’APLM ainsi que d’un plongeur spécialisé et un plongeur en formation était à l’œuvre pour la deuxième intervention en 2026. (Photo ­Courtoisie - ­APLM)

L’Association pour la protection du lac ­Mégantic et son bassin versant (APLM) ainsi que les municipalités riveraines ont procédé à la détection et à l’extraction du myriophylle à épis dans le lac le 14 septembre dernier. Mentionnons que deux autres colonies de ces plantes envahissantes ont malheureusement été détectées dans la rivière au cours de l’été.

Selon l’APLM, l’offensive contre cette plante envahissante effectuée dans le lac ­Mégantic est très efficace. « ­Peu de lacs au ­Québec ont obtenu d’aussi bons résultats », vante l’association par voie de communiqué.

« ­En 2018, nous ne comptabilisions pas le nombre de plants, car il y en avait trop. On sait toutefois que 930 kilos avaient été retirés du lac », avait indiqué ­Mme ­Francine ­Moisan, bénévole impliquée au sein de l’APLM, juste après l’extraction du mois de juin.

­Celle-ci estimait d’ailleurs que l’ensemble du myriophylle détecté lors de ce premier exercice de l’été 2026 représentait moins de 1 kilogramme.

Le 14 septembre, lors de la deuxième et dernière intervention de l’été 2026, seuls 19 plants de myriophylles à épis ont été détectés, confirmant du même coup l’efficacité de la mobilisation des acteurs du milieu ainsi que de la mise en place d’interventions.

L’ensemble des plants trouvés ont été arrachés par un plongeur professionnel, selon les méthodes reconnues.

La rivière ­Chaudière à surveiller

Si les nouvelles sont bonnes du côté du lac ­Mégantic, elles le sont moins du côté de la rivière ­Chaudière, où deux nouvelles colonies ont été détectées au cours de l’été.

Tout le myriophylle identifié dans les deux zones appartenant au territoire de la ­MRC du ­Granit a rapidement été retiré. La collecte pesait 30 kilogrammes.

Au moment de l’entrevue, le coordonnateur à la gestion des cours d’eau de la ­MRC du ­Granit, ­Rémi ­Morin, ne savait pas encore qui s’occuperait des prochains exercices d’extraction des colonies répertoriées dans la rivière.

­Celui-ci mentionne que la prochaine étape qui devrait, selon lui, être réalisée rapidement est l’inventaire des colonies de myriophylles tout le long du cours d’eau.

« ­Mais qui va le faire et comment ça sera fait, ce n’est pas encore déterminé », prévient M. Morin. À cet effet, le gestionnaire rappelle que la ­MRC dispose d’une enveloppe budgétaire pour financer de huit à dix projets chaque année.

Il ne reste donc plus qu’à espérer « qu’une municipalité, que l’APLM, que le ­COBARIC ou qu’une autre institution dépose un projet pour réaliser cet inventaire », explique M. Morin.