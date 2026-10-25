L’église Sainte-Agnès appelle à la générosité de la population - Adèle St-Jacques : Actualités

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L’église Sainte-Agnès appelle à la générosité de la population
L’église située au cœur de Lac-Mégantic est un trésor architectural d’une valeur inestimable, croit M. Normand. (Photo - Denis Lord)
L’église Sainte-Agnès a lancé sa campagne de contribution volontaire annuelle (CVA) le 11 octobre dernier afin de permettre aux paroissiens de soutenir financièrement le lieu de culte au cœur de la région méganticoise.
« La CVA représente la moitié de notre financement, qui comprend nos dépenses courantes comme l’électricité, le chauffage, l’entretien, les salaires des employés et les assurances », confirme le responsable de la campagne de financement et marguillier de la paroisse, Marcel Boulanger.
Des défis importants sur le plan financierL’inflation ainsi que la moyenne d’âge particulièrement élevée des paroissiens qui soutiennent monétairement l’Église constituent un défi de taille pour de nombreux lieux de culte au Québec, et Sainte-Agnès ne fait pas exception.
« Ce n’est pas évident, admet M. Boulanger. Heureusement, on a une réserve dans laquelle on peut piger depuis quelques années. Mais si on continue de piger dedans à ce rythme, ça ne sera pas long qu’elle sera épuisée. »
Le responsable de la CVA se montre toutefois rassurant. « On ne veut pas envisager de vendre l’église, parce qu’on n’imagine pas Mégantic sans ce lieu de culte. Mais on a de l’ouvrage devant nous pour passer à travers tout ça. »
Bonne nouvelle, aucun chantier majeur ne semble s’imposer dans un avenir rapproché, puisque les rénovations essentielles ont déjà été réalisées au cours des dernières années. Aucune somme supplémentaire n’est donc à prévoir rapidement pour la conservation de l’église.
Aussi, selon le paroissien engagé et le porte-parole de la CVA 2027, Jean-Paul Normand, le déclin que connaît la foi catholique ne devrait pas se traduire par un désintérêt pour les lieux de culte. En effet, M. Normand est convaincu que l’importance qu’accorde la population à l’église dépasse la notion de la religion.
« L’église Sainte-Agnès, c’est un trésor architectural construit par nos ancêtres ! Et pour beaucoup de gens, elle représente quelque chose d’important. C’est un phare, un symbole pour notre région. »
Les événements du 6 juillet 2013 ont effectivement fait de l’église un symbole aux yeux de nombreuses personnes, qu’elles viennent ou non de la région. Les touristes qui visitent Lac-Mégantic pour la première fois sont par exemple nombreux à s’y rendre pour essayer de saisir l’ampleur de la tragédie qui s’est déroulée à peine à une centaine de mètres du lieu de culte.
Finalement, Jean-Paul Normand rappelle la notion collective de cette construction. « C’est notre bien commun. Ça n’appartient pas à deux ou trois personnes, ni aux curés, mais à toute la communauté. »
Un porte-parole engagéPour une première année, Sainte-Agnès a décidé de se doter d’un porte-parole pour la campagne de 2027.
« On a choisi Jean-Paul Normand parce qu’il est très impliqué au sein de la paroisse et qu’il a à cœur son bien-être », fait valoir Marcel Boulanger.
En effet, le premier porte-parole de la CVA indique avoir toujours été impliqué au sein de la paroisse. Il participe par exemple à la chorale paroissiale depuis une quinzaine d’années et fait partie des fidèles donateurs de l’église d’aussi loin qu’il se souvienne.
« C’est aussi intéressant de donner la parole à un citoyen pour que ça ne soit pas un comité ou un curé qui incite les citoyens à participer », croit le marguillier.
Touché par cette nomination, M. Normand est motivé par son nouveau rôle. « Je trouve que la communauté me fait une confiance énorme. Je vais essayer de convaincre les gens de l’importance de participer à cette campagne ! », complète l’homme de foi.
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