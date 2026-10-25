Volume 97 no 41 - 23 octobre 2026 : L'Écho de Frontenac : Journal en ligne

Les journaux
en ligne
Se connecter
S'abonner
Intro Travail

Actualités

Billet

Clin d'oeil

Culture

Entreprise Innovation

Opinion

Sports

Archives
Actualités

Notre-Dame-des-Bois inaugure son Bain de nature

Denis Lord
Denis Lord 25 octobre 2026
Ajouter au favoris
Agriculture Communauté Dossiers Économie Éducation Environnement Événements Faits divers Immobilier Justice Municipalité Politique Portrait Santé Scène judiciaire Sécurité ferroviaire Société Tourisme et loisirs Voirie Voyages
Notre-Dame-des-Bois inaugure son Bain de nature - Denis Lord : Actualités

Sur la photo, on reconnaît les conseillères municipales Sylvie Larochelle, Isabelle Laroche et Manon Gosselin. À leur droite se trouvent Joannie Bouchard, agente à l’accueil et aux communications, le maire Roger Goyette et les bénévoles du Comité Bain de nature, Liza Rodrigue et Chantal Ladouceur. (Photo Courtoisie)

­Notre-Dame-­des-Bois a inauguré son bain de nature le 26 septembre dernier, rejoignant le ­Réseau éponyme de la ­MRC du ­Granit.


« À part l’entrée, c’est un site qui avait déjà été aménagé par la municipalité, où il y avait eu un camping et un sentier, explique ­Liza ­Rodrigue, du ­Comité ­Bain de nature. On l’a peaufiné et l’entrepreneur ­Martin ­Duplantier a trouvé la façon de faire en sorte qu’il soit aussi accessible. »

Le lieu, ­explique-t-elle, est accessible été comme hiver aux poussettes, aux fauteuils roulants et aux chiens en laisse. Il comble un vide à ­Notre-Dame-­des-Bois.

« ­Beaucoup de gens viennent marcher ici. Ils sont très contents de ça », assure ­Joannie ­Bouchard, une employée municipale.

Pour tous et par tous

L’entrée du site est surplombée par une représentation de la dame des ­Bois, sculptée dans du noyer noir par l’ébéniste ­Marc ­Lamothe. Le texte de sa légende sera affiché ultérieurement.

Un sentier sensoriel a été aménagé, où les visiteurs peuvent marcher pieds nus, ainsi qu’une grotte de lutins ( ! !) et un espace consacré au land art.

Une artisane locale, ­Charlotte ­Côté, a préparé les planches de cabanes à oiseaux afin que les élèves de cinquième et de sixième année de l’école de la ­Voie-Lactée puissent les assembler, puis les peindre.

« ­Plusieurs personnes ont participé au projet », résume ­Liza ­Rodrigue.

Le maire ­Roger ­Goyette a d’ailleurs remercié le précédent conseil municipal, qui a dit oui à cette initiative.

Cliniques Somnos
Pour réagir, Connectez vous Pour réagir, Connectez vous

À lire aussi

  • Le Sauro l’emporte sur le Dynamik
    Sports

    Le Sauro l’emporte sur le Dynamik

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
  • Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
    Sports

    Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
  • Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic
    Actualités

    Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic

    Denis Lord / 25 octobre 2026
  • Le Sauro empoche une première victoire
    Sports

    Le Sauro empoche une première victoire

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
  • Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
    Actualités

    Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille

    Adèle St-Jacques / 25 octobre 2026
Identifiez-vous pour commenter Identifiez-vous pour commenter

0 commentaire

Les plus lus
  1. Le Sauro l’emporte sur le Dynamik
  2. Catherine ­Lessard : une joueuse de soccer à l’avenir prometteur
  3. Une première nuit des sans-abris à Lac-Mégantic
  4. Le Sauro empoche une première victoire
  5. Le Club Richelieu soutient les joueurs de hockey et leur famille
  6. Oktoberfest, des bénéfices partagés
  7. Des délits de vitesse enregistrés en zone scolaire
RÉDACTRICE EN CHEF
L’Orchestre du Septième Art s’arrête à Lambton
Adèle St-Jacques Adèle St-Jacques
JOURNALISTE
Confidences chez une coiffeuse
Denis Lord Denis Lord
Opinion
Paroles aux lecteurs
Recherche d'emplois - Lac-Mégantic
  1. Directeur.trice générale
    Lac-Mégantic
  2. Journalier chauffeur et opérateur de voirie
    Nantes
  3. Intervenant(e) clinique - Aubergiste de nuit
    Stratford
  4. Plusieurs postes disponibles
    Lac-Mégantic
  5. Plusieurs postes disponibles
    Saint-Ludger
Visitez nos recettes
Épaule d’agneau farcie aux petits légumes
Répertoire des entreprises
Histoire en photos
Souvenir en photos
Souvenir en photos
Retour haut de page

Copyright © 2020 L'Écho de Frontenac
5040, boul. des Vétérans
Lac-Mégantic (Qc)
G6B 2G5
819 583-1630


Conception et design : L'Écho de Frontenac
Intégration et programmation : LogiACTION