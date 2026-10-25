Notre-Dame-des-Bois inaugure son Bain de nature - Denis Lord : Actualités

Sur la photo, on reconnaît les conseillères municipales Sylvie Larochelle, Isabelle Laroche et Manon Gosselin. À leur droite se trouvent Joannie Bouchard, agente à l’accueil et aux communications, le maire Roger Goyette et les bénévoles du Comité Bain de nature, Liza Rodrigue et Chantal Ladouceur. (Photo Courtoisie)

­Notre-Dame-­des-Bois a inauguré son bain de nature le 26 septembre dernier, rejoignant le ­Réseau éponyme de la ­MRC du ­Granit.

« À part l’entrée, c’est un site qui avait déjà été aménagé par la municipalité, où il y avait eu un camping et un sentier, explique ­Liza ­Rodrigue, du ­Comité ­Bain de nature. On l’a peaufiné et l’entrepreneur ­Martin ­Duplantier a trouvé la façon de faire en sorte qu’il soit aussi accessible. »

Le lieu, ­explique-t-elle, est accessible été comme hiver aux poussettes, aux fauteuils roulants et aux chiens en laisse. Il comble un vide à ­Notre-Dame-­des-Bois.

« ­Beaucoup de gens viennent marcher ici. Ils sont très contents de ça », assure ­Joannie ­Bouchard, une employée municipale.

Pour tous et par tous

L’entrée du site est surplombée par une représentation de la dame des ­Bois, sculptée dans du noyer noir par l’ébéniste ­Marc ­Lamothe. Le texte de sa légende sera affiché ultérieurement.

Un sentier sensoriel a été aménagé, où les visiteurs peuvent marcher pieds nus, ainsi qu’une grotte de lutins ( ! !) et un espace consacré au land art.

Une artisane locale, ­Charlotte ­Côté, a préparé les planches de cabanes à oiseaux afin que les élèves de cinquième et de sixième année de l’école de la ­Voie-Lactée puissent les assembler, puis les peindre.

« ­Plusieurs personnes ont participé au projet », résume ­Liza ­Rodrigue.

Le maire ­Roger ­Goyette a d’ailleurs remercié le précédent conseil municipal, qui a dit oui à cette initiative.