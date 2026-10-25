Notre-Dame-des-Bois inaugure son Bain de nature - Denis Lord : Actualités

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Notre-Dame-des-Bois inaugure son Bain de nature
Sur la photo, on reconnaît les conseillères municipales Sylvie Larochelle, Isabelle Laroche et Manon Gosselin. À leur droite se trouvent Joannie Bouchard, agente à l’accueil et aux communications, le maire Roger Goyette et les bénévoles du Comité Bain de nature, Liza Rodrigue et Chantal Ladouceur. (Photo Courtoisie)
Notre-Dame-des-Bois a inauguré son bain de nature le 26 septembre dernier, rejoignant le Réseau éponyme de la MRC du Granit.
Le lieu, explique-t-elle, est accessible été comme hiver aux poussettes, aux fauteuils roulants et aux chiens en laisse. Il comble un vide à Notre-Dame-des-Bois.
« Beaucoup de gens viennent marcher ici. Ils sont très contents de ça », assure Joannie Bouchard, une employée municipale.
Pour tous et par tousL’entrée du site est surplombée par une représentation de la dame des Bois, sculptée dans du noyer noir par l’ébéniste Marc Lamothe. Le texte de sa légende sera affiché ultérieurement.
Un sentier sensoriel a été aménagé, où les visiteurs peuvent marcher pieds nus, ainsi qu’une grotte de lutins ( ! !) et un espace consacré au land art.
Une artisane locale, Charlotte Côté, a préparé les planches de cabanes à oiseaux afin que les élèves de cinquième et de sixième année de l’école de la Voie-Lactée puissent les assembler, puis les peindre.
« Plusieurs personnes ont participé au projet », résume Liza Rodrigue.
Le maire Roger Goyette a d’ailleurs remercié le précédent conseil municipal, qui a dit oui à cette initiative.
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